Девелоперы: рост ключевой ставки не окажет сильного влияния на рынок новостроек

Рынок новостроек в России почти не отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку, так как ипотечные кредиты были фактически недоступны и до этого, сообщает РИА Новости.

По данным девелоперов, они ожидали такого развития сценария. Однако на рынок повышение ставки не повлияет, так как ипотека была труднодоступна и при 16%.

Как рассказал представитель ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов, рост ключевой ставки приведет к подорожанию ипотеки примерно на 3%, но это не скажется на спрос, которого и так практически нет при текущей ставке по ипотеке в размере 22%.

Президент Glorax Дмитрий Кашинский уверен, что из-за повышения ключевой ставки подорожает проектное финансирование, что скажется на объемах продаж нового жилья.

Директор по продукту «Сити — XXI» Дарья Постникова считает, что в скором времени потенциальные покупатели будут отказываться от приобретения квартир. Вместо этого они будут их арендовать. Но рост ставки повлияет и на рост стоимости аренды.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что это поможет избежать последствий перегрева экономики.