Девелопер DOGMA стал лидером среди застройщиков РФ, запустив 493 тыс. кв. м жилья

По данным на апрель 2026 года, федеральный девелопер DOGMA занял первую строчку в рейтинге российских застройщиков по объему запуска жилья. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), опубликованным 1 мая на портале наш. дом.рф, компания запустила почти 500 тыс. кв. м жилой недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

В топ-5 также вошли SetlGroup с объемом 427 тыс. кв. м, ГК «Самолет» — 419 тыс. кв. м, а также ПИК и ФСК с показателем 280 тыс. кв. м у каждой.

По итогам прошлого года компания уже вошла в тройку крупнейших девелоперов России по общим объемам строительства и стала первой в сегменте комплексного развития территорий (КРТ). В 2026 году компания вывела на рынок жилую недвижимость в нескольких ключевых регионах РФ. Так, в Краснодаре начали строить новый корпус квартала бизнес-класса «ГРЕЙД», в Подмосковье — в продажу вышли квартиры с технологией «умный дом» в квартале «Публицист»; в Омске началась реализация нового корпуса семейного квартала «Снегири»; в Ленинградской области — трех корпусов ЖК «Догма Юкки».

Одновременно с жилищным строительством DOGMA развивает инфраструктуру в регионах. На данный момент компания строит более 70 социальных объектов — школ, спортплощадок и проектов благоустройства.

«Для команды DOGMA важно не только удерживать лидерство по объему строительства жилья, но и формировать качество продукта на всех этапах —от проектирования до ввода объектов и эксплуатации. Мы системно работаем над повышением стандартов девелопмента, внедряем современные решения в области архитектуры, благоустройства и клиентского сервиса, а также уделяем особое внимание комплексному развитию территорий. Наша задача — создавать не просто квадратные метры, а полноценную среду для жизни, которая отвечает ожиданиям покупателей и задает ориентиры для всего рынка», — отметил президент DOGMA Денис Морозов.

С начала этого года застройщики запустили около 14 млн кв. м жилья, что на 18% больше, чем годом ранее.

Основная часть новых проектов пришлась на комфорт-класс (9,032 млн кв. м), типовой (2,850 млн кв. м), бизнес-класс (1,649 млн кв. м), элитный сегмент (410 тыс. кв. м). Среди регионов больше всего проектов запустили в Подмосковье (1,112 млн кв. м), Москве (962 тыс. кв. м), Ленинградской области (861 тыс. кв. м), Краснодарском крае (732 тыс. кв. м) и в Башкирии (598 тыс. кв. м).

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ с 16% до 14,5% стало важным макроэкономическим фактором в этот период, что и создало условия для роста ипотечных сделок и реализации отложенного спроса.

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске. За 14 лет успешной работы компания построила более 2 млн кв. м жилья. Еще 2,6 млн кв. м — на стадии возведения.

DOGMA входит в пятерку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдан точно в срок 117 многоквартирный дом в Краснодаре и Новороссийске, еще 13 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

Застройщик ЖК «Публицист» — ООО СЗ «Ниго-Холдинг», квартала «ГРЕЙД» — ООО СЗ «Краснодарский девелопер 1», квартала «Снегири» — ООО СЗ «Догма- Омск», ЖК «Догма Юкки» — ООО СЗ «Догма-7».

