Детский сад в п. Глебовский г. о. Истра готовится открыть свои двери после летнего капитального ремонта
После капитального ремонта детский сад в поселке Глебовский городского округа Истра готовят к открытию. Об этом сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.
Во время капремонта вместе с внутренним переустройством, заменой мебели и оборудования, полностью обновился и фасад здания.
«Комфорт и безопасность малышей является приоритетным направлением в работе. Ведь именно с детского сада начинается воспитание человека», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.
«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.