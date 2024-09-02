Детский сад в п. Глебовский г. о. Истра готовится открыть свои двери после летнего капитального ремонта

После капитального ремонта детский сад в поселке Глебовский городского округа Истра готовят к открытию. Об этом сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

Во время капремонта вместе с внутренним переустройством, заменой мебели и оборудования, полностью обновился и фасад здания.

« Комфорт и безопасность малышей является приоритетным направлением в работе. Ведь именно с детского сада начинается воспитание человека», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.