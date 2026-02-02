Детский сад «Белочка» в Домодедово открылся после капитального ремонта

Детский сад «Белочка» в Домодедово вновь принял воспитанников после капитального ремонта. Официальное открытие состоялось 2 февраля.

Накануне открытия готовность учреждения проверили глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева и председатель совета депутатов Леонид Ковалевский. Особое внимание уделили качеству выполненных работ, состоянию групп, мебели, окон и инженерных систем.

В ходе ремонта обновили помещения групп, установили новую мебель, привели в порядок игровые и спальные зоны. Детский сад полностью оснащен для безопасного и комфортного пребывания детей.

Директор Домодедовской школы № 7 Валентина Дядюра отметила, что учреждение готово к работе и выразила благодарность родителям за терпение и участие в контроле хода ремонта.

Родители положительно оценили изменения, подчеркнув, что «Белочка» — детский сад с историей для многих семей. Открытие позволило вернуть детей в обновленное дошкольное учреждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.