Детсад в Мытищах сможет принять почти втрое больше детей после реконструкции

Главгосстройнадзор Подмосковья по результатам проведенной проверки выдал заключение о соответствии проектной документации реконструированного детсада № 51 «Радуга» в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе реконструкции, которую строители завершили всего за год, старое здание 1970 года постройки, демонтировали до уровня фундамента. На прежнем прочном основании возвели новый современный корпус.

Таким образом, проведенные работы позволили увеличить количество групповых ячеек до 13, и уже в сентябре детский сад примет 320 воспитанников вместо 120. В обновленном учреждении обустроены спортивный и музыкальный залы, кружковые помещения, пищеблок и медкабинеты.

На территории обустроены индивидуальные групповые площадки для прогулок, зона для занятий физкультурой и спортом, а также оборудованные навесами места для детских колясок и санок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.