Дети-сироты получат 18 квартир в Клину за 2024 год

18 квартир получат за 2024 год в Клину дети, оставшиеся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба главы городского округа Клин Алены Сокольской.

Речь идет про одну квартиру, купленную в ходе аукционных процедур в рамках 44-ФЗ, и 17 сертификатов, дающих право подросткам, достигшим 18-летия, самим выбрать и купить подходящее жилье. Важно, что сертификат дает возможность выбора и площади квартиры (при условии доплаты за дополнительные квадратные метры) и места ее расположения в любом городском округе Московской области.

В настоящее время в Клину подростки, по достижении 18 лет, уже получили квартиру и 15 жилищных сертификатов на их приобретение. В декабре администрация г. о. Клин планирует вручить еще 2 жилищных сертификата.

Важно отметить, что популярность жилищных сертификатов растет. В 2023 году 10 детей из числа этой категории жителей, чье право на жилье особо охраняется государством, получили квартиры, а еще 10 детей — жилищные сертификаты.

«Приятно, что все ребята, выбравшие сертификаты, сохраняют местом жительства городской округ Клин. Мы находимся с ними на связи. Мы сопровождаем такие семьи в решении всех возникающих вопросов. Мы с радостью ждем таких ребят для оказания помощи в прохождении практики и дальнейшем трудоустройстве в муниципальных структурах и администрации городского округа Клин», — отметила Алена Сокольская.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.