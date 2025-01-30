Депутат Удальцова: прописка в апартаментах не изменит статуса жилья

Депутат Госдумы Анастасия Удальцова объяснила, что предложение о разрешении постоянной регистрации в апартаментах не изменяет их статус как коммерческой недвижимости, сообщает Постньюс .

Она уточнила, что прописка возможна только в тех апартаментах, которые оснащены всеми необходимыми коммуникациями для постоянного проживания, например, в случаях, когда санузлы находятся внутри помещений. Депутат привела в пример проект «Москва-Сити».

Удальцова также отметила, что вопрос о снятии моратория на строительство новых апартаментов в столице не стоит на повестке дня, поскольку необходимо решить правовой статус уже существующих зданий этого типа. По ее мнению, многие апартаменты не располагают должной социальной инфраструктурой, что создает проблемы для жителей.

«Какая разница, какой формальный статус будет иметь здание: многоквартирный дом или апартаменты? Ведь очевидно, что там будут жить люди», — добавила депутат.

Юрист Яна Бондаренко, в свою очередь, указала на потенциальные сложности, связанные с постоянной регистрацией, отметив, что наличие прописки подразумевает необходимость обеспечения жильцов местами в образовательных и медицинских учреждениях. Это может привести к необоснованной нагрузке на уже имеющуюся инфраструктуру.

Таким образом, успешная реализация данной инициативы представляет собой непростую задачу.

Ранее Анастасия Удальцова обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и попросила дать разрешение жителям страны регистрироваться в апартаментах. Парламентарий допускает, что подобный подход даст возможность уменьшить стоимость аренды.