В России предложили разрешить прописываться в апартаментах

Депутат Госдумы Анастасия Удальцова обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и попросила дать разрешение жителям страны регистрироваться в апартаментах. Парламентарий допускает, что подобный подход даст возможность уменьшить стоимость аренды, сообщает SHOT .

Удальцова предлагает дать возможность регистрироваться в апартаментах владельцам имущества, их супругам, родителям и детям. Такой шаг мог бы помочь молодым семьям, которые могут себе позволить купить апартаменты, ведь они дешевле жилых квартир на 1-2 млн рублей.

Депутат Госдумы отметила, что в случае появления возможности регистрации россияне будут все чаще снимать апартаменты, а не обычные квартиры. В результате стоимость аренды последних снизится.

Пока сделать регистрацию по месту жительства в апартаментах нельзя.