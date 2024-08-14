Депутат Наумов поблагодарил главу ООО «АРХИДОМ» за капремонт школ в Домодедове

Руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов встретился с генеральным директором строительной компании ООО «АРХИДОМ» Владимиром Файзулаевым и вручил благодарственное письмо Мособлдумы. Предприятие активно возводит складские помещения на территории городского округа Домодедово, занимается капитальным ремонтом школ округа. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

В состоявшейся личной беседе замредседателя Мособлдумы Александра Наумова с генеральным директором ООО «АРХИДОМ» были обозначены проблемы, которые касаются многих предприятий отрасли — систематизация всех вопросов, касающихся привлечения трудовых мигрантов: работа миграционных служб, создание единой базы трудовых мигрантов, совершенствование законодательного обеспечения по этой проблематике.

Депутат Наумов в рамках своих полномочий обещал содействие и поддержку строительной организации.

«Очень важно, что на протяжении последних лет ваша строительная организация производит качественный ремонт школ в городском округе Домодедово. С 2021 года отремонтированы помещения и корпуса школы № 4, а также Заревской и Ильинской школ городского округа. В этом году, я знаю, что руками работников «АРХИДОМ» к 1 сентября будет завершен ремонт и в Константиновской общеобразовательной школе», — отметил Наумов.

Спикер также подчеркнул, что всего за этот год в Подмосковье будет построено 39 новых школ и 26 детских садов, отремонтировано — 42 школы, 20 детских садов и 11 колледжей.

«Законодатели Московской области будут делать все, чтобы строители региона решали социально важные задачи по максимуму. Строители — одна из главных опор экономики. Строим — значит живем и развиваемся!» — подытожил зампред Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.