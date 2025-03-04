Депутат Химок Васильев проверил ход работ по капремонту школы № 8

В Химках заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев проверил ход строительных работ в школе № 8 имени Матвеева. В составе комиссии также — директор школы, общественница Ольга Игнатьева и родительская общественность. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках исполнения народной программы мы с коллегами по депутатскому корпусу на особом контроле держим ремонтные работы в образовательных учреждениях округа. Регулярно осуществляем контроль, посещаем реконструируемые школы и детсады», — рассказал Александр Васильев.

Специалисты почти выполнили черновую отделку помещений. Параллельно с этим строители трудятся над подготовкой к прокладке трасс внутренних инженерных систем.

«Планируется, что обновленная школа откроет свои двери уже в сентябре этого года», — поделилась директор школы № 8 имени Матвеева, общественница Ольга Игнатьева.

Специалисты приступили к капитальному ремонту школы осенью прошлого года. В планах — благоустройство прилегающей территории, полное обновление помещений внутри здания, в том числе — закупка новой мебели и современного оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.