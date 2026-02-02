Депутат Чаплин назвал причины переезда молодых семей из городов на дачи

Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что все больше молодых российских семей переезжают из мегаполисов в дачные поселки из-за желания воспитывать детей в экологичной среде и благодаря доступности жилья, сообщает RT .

Чаплин отметил, что развитие удаленной работы позволило многим специалистам отказаться от жизни в мегаполисах. По его словам, стоимость земли и дома в садовом товариществе на 20–30% ниже, чем при индивидуальном строительстве, что делает собственный дом более доступным для молодых семей.

Однако, по мнению депутата, быстрый рост числа постоянных жителей создает нагрузку на инфраструктуру дачных поселков, изначально рассчитанную на сезонное проживание. Для решения этой проблемы Чаплин предложил ускорить развитие дорожной сети, модернизировать инженерные коммуникации и использовать опыт создания кооперативов собственников для совместных инвестиций в благоустройство.

Парламентарий добавил, что государство продолжит совершенствовать законодательство, как это уже было сделано с разрешением прописки в дачных домах. Чаплин подчеркнул, что спокойный ритм жизни и близость к природе становятся для семей важнее столичной прописки, а развитие дачных территорий способствует сбалансированному развитию регионов.

