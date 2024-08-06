Демонтажные работы начаты в гимназии имени Подольских курсантов Климовска

По федеральной программе капитального ремонта школ в городском округе Подольск отремонтируют здание гимназии имени Подольских курсантов на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск. Подрядчик приступил к демонтажу внутренних конструкций. Об этом сообщила пресс-служба областного Минстройкомплекса.

«Подрядчик вышел на площадку 1 августа, завез оборудование и инструмент. На площадке работают 10 человек, ведутся демонтажные работы. Сейчас проводится демонтаж полов, потолков, окон и дверей», — уточняется в сообщении.

Дата создания образовательной организации — 1 сентября 1937 года.

В рамках запланированных работ в гимназии планируется замена кровли и потолков, обновление фасада и входных групп, лестниц, замена всех инженерных сетей и оборудования, окон и дверей. Будет проведена отделка помещений, в классы установят новую мебель и современное оборудование. В ходе капремонта будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Завершение работ запланировано на август 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.