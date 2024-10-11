Что выгоднее: построить дом или купить на вторичном рынке? Отвечает эксперт

Выбор между покупкой частного дома на вторичном рынке и строительством нового дома — это важное решение, которое зависит от множества факторов. На что нужно обратить внимание, выбирая один из вариантов, РИАМО рассказал совладелец завода по изготовлению террасной доски и изделий из ДПК WOODGRAND Рамиль Садеев.

Дом на вторичном рынке

Фото - © Фотобанк Лори

Среди плюсов покупки частного дома на вторичном рынке эксперт назвал следующие: готовность к заселению, как правило уже развитая инфраструктура, наличие опыта предыдущих владельцев, от которых можно узнать об истории дома и его состоянии во избежание неприятных сюрпризов.

При этом варианте существует потенциальная возможность торга: в некоторых случаях можно договориться о более низкой цене, особенно если дом требует ремонта.

Минусы покупки готового дома — необходимость ремонта и скрытые дефекты, которые могут потребовать значительных вложений в будущем, ограниченный выбор.

Строительство нового дома

Фото - © Фотобанк Лори

Среди положительных сторон строительства дома Садеев отметил возможность создать индивидуальный проект, использовать современные технологии и материалы.

В таком доме не будет скрытых дефектов. Кроме того, процесс строительства можно планировать в соответствии со своими возможностями и графиком.

В качестве недостатков эксперт выделил длительность процесса — от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от сложности проекта. Кроме того, неопределенные затраты (бюджет на строительство может увеличиваться из-за непредвиденных обстоятельств) и необходимость управления процессом.

«Решение о том, что лучше — покупка дома на вторичном рынке или строительство своего, зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и готовности инвестировать время. Если человек ищет готовый вариант и не против вложить деньги в ремонт, возможно стоит обратить внимание на вторичку. Если же важен индивидуальный подход и новые технологии, строительство нового дома может быть более подходящим вариантом», — резюмировал Садеев.