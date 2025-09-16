Чистота и удобство: россияне рассказали о своем отношении к посуточному жилью

У 10 тыс. россиян разных возрастов спросили, как они относятся к услугам посуточного жилья. 94% респондентов высоко оценили опыт проживания в посуточных объектах, а 54% опрошенных отметили улучшение сервиса и уровня гостеприимства по сравнению с прошлыми годами, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Путешествия».

Среди положительных изменений респонденты чаще всего называли чистоту жилья, упрощение процесса бронирования и оплаты на платформах, а также возможность бесконтактного заселения.

Подавляющее большинство (94%) из тех опрошенных, кто останавливался в посуточном жилье, положительно оценивает свой последний опыт размещения: 55% заявили, что их устроило абсолютно все, а 40% говорили о несущественных недочетах. Высокие оценки посуточные объекты получили от респондентов всех возрастов и мест проживания (положительно оценили такой опыт от 92% до 96% респондентов в зависимости от локации и возраста).

При этом 54% россиян отметили улучшение сервиса и гостеприимства в посуточном жилье по сравнению с прошлыми годами. Чаще других такую оценку давали женщины (57%) и респонденты в возрасте до 24 лет (59%). Среди положительных изменений отмечали чистоту объектов (50%), упрощение процесса бронирования и оплаты на платформах (45%, чаще среди респондентов 25-34 года — 48%), возможность бесконтактного заселения (41%, у респондентов 35-44 года — 46%), вежливость, структурированность и готовность помочь арендодателей (40%, у респондентов до 24 лет — 46%), а также лучшее оснащение объектов бытовой техникой и мебелью (40%, у респондентов от 65 лет — 52%).

Согласно результатам опроса, удачный опыт посуточного проживания влияет на желание респондентов заселиться в то же место при следующей поездке (53%), рекомендовать арендодателя друзьям и знакомым (46%), оставить хороший отзыв об объекте (39%) и платить больше за хороший сервис (15%). Эти положительные эффекты особенно важны в направлениях с высокой конкуренцией между объектами, что понимают и арендодатели. Чаще других качественные изменения в посуточном жилье опрошенные путешественники отмечали в крупных городах (53%) и курортных зонах (40%). Реже — в родном (31%) и нетуристических регионах (18%).

