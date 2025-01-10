Четыре молодые семьи из Люберец стали обладателями жилищных сертификатов

Четыре молодые семьи из городского округа Люберцы получили сертификаты на приобретение или строительство жилья в рамках госпрограммы «Жилище». Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«У семьи Педгурских, в которой воспитывают трех прекрасных мальчишек, большая радость — сегодня им и еще трем молодым люберецким семьям вручили сертификаты на приобретение или строительство жилья в рамках госпрограммы «Жилище». С 2009 года в городском округе Люберцы подобные свидетельства получила 81 молодая семья. Искренне желаю скорейшего новоселья, счастья и благополучия!» — отметил Владимир Волков.

Он добавил, что для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям: возраст до 35 лет, нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека), проживать в Московской области (регистрация по месту жительства), иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

На все имеющиеся вопросы всегда готовы ответить специалисты управления жилищной политики Люберец (телефон: 8 (498) 732-80-08, добавочный 280).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.