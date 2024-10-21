Четыре аварийных дома расселят в Коломне до конца 2024 года

В этом году запланировано расселение аварийного дома № 33 по улице Воровского, № 13 квартала Текстильщики в Озерах, а также № 314 по Октябрьской революции и № 22 по улице Суворова в Коломне. Часть его жильцов уже освободили свои квартиры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Большая часть собственников аварийных помещений выбрали в качестве меры соцподдержки жилищный сертификат. Жители могут его использовать для строительства дома или покупки квартиры.

Сумма денежного сертификата рассчитывается исходя из стоимости в 130 тысяч рублей за один квадратный метр. Минимальный метраж — 33 квадратных метра, даже если площадь, принадлежащая собственнику, меньше. Таким образом, выплата составит не менее 4,2 млн рублей.

От сертификата можно отказаться. В таком случае жители аварийного дома будут переселены привычным способом — для них построят дом или приобретут квартиру на вторичном рынке.

«В текущей программе уже учтено 30 аварийных домов. Это значительный шаг вперед по сравнению с предыдущей программой, в которой было всего четыре дома. Все квартиры собственникам будут предоставляться в тех населенных пунктах, где дома были признаны аварийными», — рассказала начальник отдела по учету и предоставлению жилья городского округа Коломна Татьяна Кафтанатий.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.