Брокер: квартиры в новостройках точно не подешевеют

Брокер Ракута посоветовал покупать квартиры на вторичном рынке в 2024 году

Эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что россияне в 2024 году могут выгодно приобрести недвижимость на вторичном рынке. Он также убежден, что в нынешнем году жилье в новостройках — «первичка» — точно не подешевеет, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Ракуты, покупатель может значительно сэкономить, если приобретет «вторичку». Эксперт отметил, что еще большей экономии удастся добиться, если провести оплатить сделки наличными.

«Особенно выгодно покупать «вторичку», которая находится в ипотеке, потому что такую недвижимость можно приобрести по достаточно привлекательной цене», — отметил брокер.

Ракута обратил внимание, что в 2024 году цены на жилье в новостройках начнут расти из-за инфляции и действий строительных компаний. Последние будут пользоваться наплывом желающих взять ипотеку по льготным программам, поскольку некоторые из таких программ перестанут действовать с 1 июля.