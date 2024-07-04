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Больше всего лотов выставлено на торги в Сергиевом Посаде, Волоколамске, Коломне

С 24 июня по 28 июня 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 147 объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах:

— г. о. Сергиево-Посадский — 17 лотов;

— г. о. Коломна — 35 лотов;

— г. о. Волоколамский — 36 лотов.

С начала года уже передано на аукционе:

— в г. о. Сергиево-Посадский в аренду 34 земельных участка, в собственность 15 земельных участков;

— в г. о. Коломна в аренду 43 земельных участка, в собственность 28 земельных участков;

— в г. о. Волоколамский в аренду 55 земельных участков, в собственность 22 земельных участка.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте портала ЕАСУЗ.

Также в telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.