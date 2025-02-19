Больше всего лотов выставлено на торги в Химках, Наро-Фоминске и Егорьевске

На минувшей неделе за период с 10 февраля по 14 февраля 2025 года Комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 95 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю с 10 февраля по 14 февраля 2025 года наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Химки, Наро-Фоминский и Егорьевск.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании в г. о. Химки — 11 лотов; в Наро-Фоминском г. о. — 114 лотов; в м. о. Егорьевск — 32 лота.

Так, например, в городском округе Химки в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 7 соток, расположенный в деревне Веревское. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 1 150 480 руб./год.

Стоит отметить, что в 2024 году уже передано по итогам аукционов:

в г. о. Химки в аренду 10 земельных участков, в собственность 7 земельных участков;

в Наро-Фоминском г. о. в аренду 137 земельных участков, в собственность 8 земельных участков;

в м. о. Егорьевск в аренду 14 земельных участков, в собственность 4 земельных участка.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ можно найти более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах. Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.