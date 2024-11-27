Больше всего лотов выставили на торги в Кашире и Сергиево-Посадском округе

С 18 по 22 ноября комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 130 объектов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах:

округ Кашира — 13 лотов;

Наро-Фоминский округ — 11 лотов;

Сергиево-Посадский округ — 14 лотов.

Стоит отметить, что с начала года уже передано на аукционе:

в округе Кашира в аренду 36 земельных участков, в собственность 15 земельных участков;

в Наро-Фоминском округе в аренду 107 земельных участков, в собственность 8 земельных участков;

в Сергиево-Посадском округе в аренду 65 земельных участков, в собственность 23 земельных участка.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.