Более 70 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за минувшую неделю

За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселен 71 человек, жителям 3 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что на прошедшей неделе по национальному проекту «Жилье и городская среда» на территории Московской области было расселено 23 аварийных помещения в городских округах Орехово-Зуевский, Пушкинский и Ступино.

За неделю в регионе расселили 997,8 кв. метров жилья.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты и предоставлены жилые помещения в свободном жилищном фонде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.