Более 6 тыс человек обучили работать в автоматизированной системе торгов Москвы

Свыше шести тыс. специалистов прошли с 2020 года обучение на тренажере для подготовки к работе в Единой автоматизированной информационной системе торгов Москвы (ЕАИСТ), сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Благодаря регулярному практическому обучению пользователей ЕАИСТ становится более доступной, а вовлечение узких специалистов в рабочий процесс — более комфортным.

«Специалисты повышают навыки взаимодействия с ЕАИСТ, моделируя рабочие ситуации при обучении. Таким образом столица получает еще больше подготовленных кадров, а закупочный процесс остается непрерывным и открытым. За 2023 год обучение на тренажере прошли 1165 действующих и начинающих сотрудников системы закупок Москвы. А за четыре года их число превысило шесть тыс. человек», — уточнил Пуртов.

Обучение специалистов длится четыре дня. Оно проходит на площадке подведомственного столичному департаменту по конкурентной политике учреждения «Единая московская служба закупок».

Единая автоматизированная информационная система торгов Москвы создана городским правительством в 2005 году. Она позволила перевести в электронный вид государственные и муниципальные закупки мегаполиса.

Развитием системы ЕАИСТ занимается департамент информационных технологий столицы.