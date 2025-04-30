Более 45 соцзначимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 14 апреля по 25 апреля комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 47 закупок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» планируется благоустройство центральных улиц Подольска, улицы Советская в исторической части Каширы (2 этап), а также работы по реновации набережной пруда, на центральной площади и городского парка в г. Одинцово.

В городском округе Власиха построят новую блочно-модульную котельную мощностью 3 МВт. Работы в рамках данной закупки будут выполняться по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» предстоит капремонт корпуса спортшколы «Феникс» в г. Ликино-Дулево в Орехово-Зуевском городском округе Московской области и здания спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу в Красногорске, реконструкция гимназии № 6 в городском округе Пушкинский Московской области, а также капремонт школы в Раменском муниципальном округе.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.