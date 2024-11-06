Более 40 строителей возводят новую поликлинику в Королеве

На территории Центральной больницы по улице Циолковского в Королеве продолжается строительство новой современной поликлиники на 1 000 посещений в смену. В данный момент на объекте трудятся более 40 человек и 4 единицы техники, в том числе башенный кран. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Строители продолжают обустройство котлована, армируют и заливают фундаментную плиту, проводят гидроизоляцию. На данный момент готовность фундаментной плиты приближается к 70%. Также проводятся работы по возведению стен подвала и идет подготовительная работа для прокладки будущей системы канализации. На данный момент строители обеспечены всем необходимым и работы идут согласно графику.

Строительство поликлиники ведется в рамках региональной программы модернизации первичного звена. Это будет самое большое в наукограде медучреждение, которое сможет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену, а также 100 пациентов в смену в травмпункте. Кроме того, в поликлинике будет располагаться центр амбулаторной онкологической помощи и дневной стационар на 45 коек.

В новой поликлинике будут все самые востребованные профили: терапия, педиатрия, акушерство и гинекология, кардиология, неврология, детская хирургия, офтальмология, стоматология, УЗИ. Это позволит жителям получать консультации узких специалистов в одном месте.

Завершить строительство планируется в 2027 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.