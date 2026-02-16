Более 40% капремонта школы № 5 завершено в Наро-Фоминске

В средней школе № 5 на улице Профсоюзной в Наро-Фоминске строители завершили демонтажные работы и приступили к общестроительным и отделочным работам. Сейчас на объекте трудятся 75 специалистов и задействованы 4 единицы техники.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы по обновлению социальной инфраструктуры Подмосковья и нацпроекта «Молодежь и дети». В здании школы выполняют кровельные, фасадные и внутренние работы, обустраивают входные группы, заменяют системы отопления, вентиляции и канализации. Также планируется закупка новой мебели и оборудования, благоустройство прилегающей территории.

Открытие обновленной школы намечено на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.