Более 30 семья из Жуковского улучшили свои жилищные условия в 2024 году

В 2024 году 31 семья из Жуковского, проживающая в аварийных домах, улучшила свои жилищные условия — собственникам аварийного фонда были выданы жилищные сертификаты (31 сертификат). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Данные сертификаты дают право на приобретение жилья в любом городе Подмосковья. Минимальный метраж составляет 33 кв. метров. Всего в Жуковском более 40 аварийных домов. В основном, они располагаются в микрорайоне Ильинка. 8 домов планируется расселить в строящийся дом на улице Гагарина. Его планируется сдать во 2 квартале 2025 года.

Помимо этого, в 2024 году ключи от квартир и жилищные сертификаты получили пять ребят, оставшиеся без попечения родителей: по муниципальным контрактам приобретены 2 однокомнатные квартиры, а за счет средств государственного жилищного сертификата Московской области 3 детей-сирот самостоятельно приобрели в собственность жилые помещения. Все квартиры, которые предоставляются детям не по сертификатам, уже с ремонтом, оборудованы сантехникой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.