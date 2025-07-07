Более 30 подмосковных строителей восстанавливают школу в Мариуполе

Специалисты фонда капремонта Московской области, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, принимают участие в восстановлении здания школы на Интернациональной улице в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Сейчас на работах заняты более 30 специалистов. Демонтаж разрушенных конструкций закончен полностью. В настоящий момент строители выполняют работы по:

восстановлению крыши — стропильная система с обрешеткой смонтирована на 85%;

укреплению несущих конструкций — 80% от общего объема сделано;

монтажу внутренних инженерных сетей — выполнено около 20% всей сети.

Также в готовых черновых объемах параллельно ведут отделку и электромонтажные работы. Общая готовность реконструкции составляет 25%.

Учреждение основано в 1900 году. Сначала в ней были всего 2 класса. Школа несколько раз меняла адреса, в ней увеличивалось и число классов. В 1928 году для учреждения построили новое здание, а в 1933 году школа стала средней.

Перед строителями стоит задача — сохранить исторический облик здания.

Восстановительные работы проводят при координации Минстроя России, а контроль регулярно осуществляют эксперты подмосковного стройконтроля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.