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Более 30 человек в Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья

За минувшую неделю в Московской области из аварийного жилья переселено свыше 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса МО.

Жители 6 горокругов стали обладателями квартир в новостройках, некоторые получили выкупную стоимость за аварийное жилье.

«Из аварийного жилья переселены 38 человека. На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 12 аварийных помещений в Люберцах, Электрогорске, Шатуре, Ступино, Дмитровском и Павлово-Посадском округах», — говорится в сообщении.

За неделю расселили 597,19 квадратных метров жилья.

Мероприятия по переселению проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.