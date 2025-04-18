Более 19,5 тыс объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с начала года

По итогам трех месяцев в Московской области зарегистрировано более 19,5 тыс. объектов капитального строительства, что на 3,1 тыс. больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«В первом квартале этого года в регионе уже зарегистрировано более 19,5 тыс. объектов капитального строительства, из них свыше 14,5 тыс. индивидуальных жилых домов площадью 2,1 млн кв.м, с налоговым потенциалом 69 млн рублей. По упрощенной процедуре в рамках «дачной амнистии» можно зарегистрировать жилые и садовые дома на земле, предназначенной для ведения гражданами садоводства, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. Регистрации подлежат все строения прочно связанные с землей, то есть которые стоят именно на капитальном фундаменте. Кроме того, согласно новому закону, действующему с 1 марта этого года, после окончания строительства необходимо в обязательном порядке зарегистрировать права на объект и стать полноценным собственником», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По словам главы ведомства, важно понимать, что незарегистрированные дома и строения могут быть признаны в дальнейшем самовольными постройками, а это уже грозит их сносом. Более того, если недвижимость не зарегистрирована, кадастровая стоимость земельного участка будет пересмотрена в сторону увеличения.

А регистрация в свою очередь дает массу преимуществ, в числе которых подключение газа по программе социальной газификации.

Лидерами по количеству зарегистрированных строений за первый квартал стали следующие муниципальные образования: Раменский, где зарегистрировано 1585 объектов, из них 1 213 индивидуальных жилых домов площадью 170 тыс. кв. м с налоговым потенциалом 5,4 млн руб., Дмитровский — поставлено на учет 1407 объектов, из них 1007 ИЖС площадью 133 тыс. кв. м с налоговым потенциалом 4,1 млн руб., в Истре зарегистрирован 1316 объектов, из них 961 ИЖС площадью 177 тыс. кв. м с налоговым потенциалом 6,4 млн руб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.