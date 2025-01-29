Более 150 га реорганизуют в Москве в рамках комплексного развития территорий

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что более 153 га реорганизуют в столице по программе комплексного развития территорий (КРТ), на эти цели направят 76 млрд рублей, сообщает «Царьград» .

Программа предполагает строительство 2,4 млн кв. м недвижимости, а инвестиции в проекты составят 76 миллиардов рублей. Это будет приносить в городскую казну 1,4 млрд рублей в год.

Так, на реорганизуемых участках появятся новые кварталы с высокотехнологичными производствами, современными жилыми домами и инфраструктурой, а также благоустроенные зоны для отдыха и прогулок.

В частности, комплексное развитие затронет депрессивные территории в районах Силино и Матушкино. Там планируется строительство 2,5 тыс. «квадратов» объектов коммунального хозяйства, а также конечной станции метрополитена.