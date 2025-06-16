Более 15 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье

С 9 июня по 11 июня в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 17 закупок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, опубликованы закупки на оказание услуг по организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях городских округов Лосино-Петровский и Щелково.

Продолжается выполнение работ по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В муниципальном округе Чехов предстоит строительство участков тепловых сетей, в городском округе Лосино-Петровский запланировано строительство центрального теплового пункта № 5.

По программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» планируется реконструкция участка автомобильной дороги в городском округе Королев Московской области, а также второй этап реконструкции участка Носовихинского шоссе в городском округе Балашиха Московской области.

Школу на 550 мест планируется построить в Ногинске Богородского городского округа в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.