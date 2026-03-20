Более 130 жителей Подмосковья передали газовые сети региону

В Московской области 133 жителя и организации воспользовались электронной услугой по передаче частных газовых сетей в собственность региона. Сервис запустили министерство имущественных отношений Подмосковья и АО «Мособлгаз» на портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Подмосковье продолжается программа консолидации газового хозяйства, в рамках которой частные газораспределительные сети передают в региональную собственность. Для упрощения процедуры на региональном портале госуслуг заработал электронный сервис. Он позволяет подать заявление онлайн и отслеживать статус обращения на всех этапах.

«Это современный и удобный инструмент, который позволяет владельцам газовой инфраструктуры быстро и без лишних сложностей передавать свои объекты в государственную собственность. Сервис обеспечивает прозрачность на всех этапах: от подачи заявления до получения уведомления о результате рассмотрения», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Программа позволяет объединить частные газопроводы в единую систему управления, повысить стандарты эксплуатации и безопасности, снизить риск аварий и оптимизировать расходы на обслуживание. После передачи ответственность за эксплуатацию и профилактику полностью переходит к специалистам АО «Мособлгаз».

Для собственников это означает отмену налога на имущество, отсутствие необходимости ежегодно заключать договоры на техобслуживание, а для юридических лиц — освобождение от регистрации в качестве владельцев опасных производственных объектов. До завершения процедуры ответственность за состояние газопровода несет владелец, однако после подписания соглашения обязательства переходят региону. При необходимости заявление можно отозвать до принятия официального распоряжения о приеме имущества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.