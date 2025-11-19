Более 110 земельно-имущественных аукционов провели в Подмосковье 10–14 ноября

В период с 10 по 14 ноября 2025 года в Московской области состоялось 112 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

За прошлую неделю 276 человек приняли участие в торгах. В среднем на каждый лот претендовало около 2,5 участников. Популярность загородной недвижимости подтверждается аукционной статистикой: по некоторым лотам количество заявок значительно превышает средние показатели. Например, в аукционе по продаже земельного участка под ЛПХ в Егорьевске боролось 10 человек.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко. Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Московской области заключается около 400 тыс. государственных и муниципальных контрактов.