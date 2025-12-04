сегодня в 17:09

Более 10 тыс консультаций по земельно-имущественным вопросам провел «Добробот»

На протяжении последних четырех месяцев на портале госуслуг Московской области функционирует цифровой помощник — «Добробот». Этот автоматизированный консультант разработан министерством госуправления, ИТ и связи Подмосковья специально для помощи пользователям, обращающимся за услугами министерства имущественных отношений региона. За это время новым помощником воспользовались 10 тысяч раз, сообщает пресс-служба ведомства.

При обращении гражданина или представителя организации «Добробот» запрашивает дополнительную информацию, задавая ряд уточняющих вопросов, после чего направляет пользователя непосредственно на нужную государственную услугу Минимущества.

«Новый цифровой помощник для жителей Подмосковья «Добробот» призван упростить процесс выбора нужных государственных услуг в сфере земли и имущества. Онлайн-консультант доступен круглосуточно и без выходных. Пользователям достаточно сделать запрос, и робот предложит подходящую услугу исходя из заданных условий. Только за первый месяц работы услугами робота воспользовалось около тысячи раз, а спустя четыре месяца это уже 10 тысяч консультаций», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, отметив высокую востребованность сервиса среди населения и выразил уверенность в дальнейшем развитии проекта.

Найти «Добробота» можно на региональном портале Московской области:

на главной странице портала;

на страницах услуг Минимущества;

при переходе в категорию «Жилье» (для граждан);

при переходе в категорию «Земля» (для граждан и бизнеса);

в мобильном приложении «Добродел» (на главном экране приложения находится баннер).

Таким образом, внедрение инновационных цифровых решений значительно упрощает взаимодействие граждан с государственными структурами, повышая в том числе качество предоставляемых услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» – комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», – пояснил губернатор.