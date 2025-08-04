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Более 10 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 28 июля по 1 августа в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 11 закупок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Так, например, в Наро-Фоминске благоустроят общественную территорию «Площадь Молодежная». Ранее проект благоустройства данной территории вошел в число победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.

Продолжается выполнение работ по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В Венюково муниципального округа Чехов предстоит строительство участков тепловых сетей. Опубликованы закупки на выполнение работ по реконструкции водозаборных узлов (ВЗУ) в муниципальном округе Истра и в городском округе Красногорск.

В рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» планируется капитальный ремонт школы № 13 в Королеве.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

О важном в сфере законодательства и закупок — в еженедельном Правовом обзоре, который размещается на сайте и в соцсетях (ВК, ТГ) комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что на едином портале торгов вы можете найти курсы по организации закупочных процедур.