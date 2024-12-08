Более 10 аварийных домов расселят в округе Подмосковья по реновации

Королев вошел в число пилотных городов Московской области, где ведется реализация программы реновации. В рамках первого этапа программы наукограде будут расселены 13 ветхих и аварийных домов в микрорайонах Текстильщик, Первомайский и Болшево. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая площадь домов — порядка 7 тыс. кв. м. Это двух- и трехэтажные старые постройки, во многих расположены коммунальные квартиры. После расселения дома снесут, а освободившуюся территорию будут развивать и благоустраивать.

В домах, включенных в программу реновации, проживает более 500 человек, все они переедут в комфортное благоустроенное жилье. Полноценные квартиры получат и жильцы коммуналок, даже если в коммунальной квартире человек занимал лишь одну комнату.

Программой реновации в Королеве предусмотрено строительство современного жилого комплекса. В состав проекта войдут 3 корпуса с объектами коммерческой инфраструктуры на первых этажах, детский сад на 225 детей, пристройка к школе на 500 мест и 3 паркинга.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.