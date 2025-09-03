Богатых россиян могут обязать покупать жилье для нуждающихся многодетных семей

Председатель партии «Коммунисты РФ» Сергей Малинкович заявил, что необходимо на законодательном уровне обязать богатых россиян покупать квартиру для нуждающейся многодетной семьи, если в собственности будет числиться жилье площадью более 300 кв. м или с более чем 10 комнатами, сообщает «Абзац» .

«Когда обычные люди, которые еле на студию наскребли или ипотеку выплачивают, чтобы ее получить, видят, как откуда-то у некоторых граждан появляется возможность строить себе хоромы, площадь которых превышает все разумные пределы, это вызывает обострение и социальную напряженность», — сказал Малинкович.

Он подчеркнул, что при покупке жилья площадью выше определенного уровня гражданина следует обязать внести средства в рамках социального налога для приобретения квартир для нуждающихся семей или предоставить часть своих апартаментов в рамках соцнайма. С соответствующим запросом следует обратиться в Госдуму.

Малинкович добавил, что если состоятельный гражданин не желает обеспечить жильем нуждающихся, то в его новые апартаменты должны «принудительно подселять многодетные семьи».

Ранее стало известно, что с 1 июля 2026 года в России вступят в силу изменения в сделках с недвижимостью. Граждане смогут использовать биометрические данные при купле-продаже квартир.