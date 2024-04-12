Бочкарев: жители запада Москвы получили квартиры в новостройках по реновации

В Западном административном округе столицы жители 148 домов получили квартиры в новостройках по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На сегодняшний день там уже готовы 36 современных МКД для переезда жителей по реновации.

«С начала этого года были переданы под заселение четыре новостройки в районах Можайский, Фили-Давыдково, Филевский парк. Еще одна — в Можайском районе — готовится к переезду новоселов», — уточнил Андрей Бочкарев.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что в округе уже подошел к концу демонтаж 58 домов, еще 16 домов полностью расселены. В ЗАО ведется строительство 21 нового многоквартирного дома, в том числе 15 из них расположены на месте сноса ранее расселенных домов.

Руководитель департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Максим Гаман прокомментировал, что с момента старта реализации программы реновации на западе мегаполиса правообладателями жилья стали более 16,8 тыс. человек.

«Больше всего горожан оформили договоры на современные квартиры в районах Очаково-Матвеевское — 4,4 тыс., Фили-Давыдково — почти 3,2 тыс. и Проспект Вернадского — 3,1 тыс. горожан. С января 2024-го квартиры в новостройках получила почти тысяча москвичей», — заключил Максим Гаман.