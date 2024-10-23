Бобров: почти вдвое снизилось число фактов самовольного строительства в Москве

Благодаря информационно-разъяснительной работе с предпринимателями по имущественно-земельным вопросам количество самостроя в Москве продолжает снижаться, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости входит в число ведомств, обеспечивающих контроль и порядок в имущественно-земельной сфере.

«Мы освобождаем город от самостроя и ведем непрерывную работу по искоренению незаконных построек. За девять месяцев на территории Москвы зафиксировано 2639 объектов самовольного строительства, свыше 1250 незаконных строений уже демонтировали, по остальным ведется работа», — поделился Бобров.

Он добавил, что для выявления незаконных построек ведомство применяет современные средства контроля: камеры видеонаблюдения, квадрокоптеры, нейросети, а еще автоматизированные алгоритмы.

«Применение методов дистанционного контроля позволяет пресекать нарушения на начальном этапе и повышает порядок при использовании объектов недвижимости», — сказал начальник ведомства.

Как уточнил Бобров, сейчас можно наблюдать существенную тенденцию к снижению самостроя. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года число фактов самовольного строительства сократилось более чем на 41%. Положительной динамики в 1,7 раза удалось достичь благодаря индивидуальному подходу и конструктивному диалогу с предпринимателями по имущественно-земельным вопросам.

«Меры предупредительного характера позволяют избежать совершения правонарушений и возводить объекты на законных основаниях. Для повышения правовой грамотности землепользователей на площадке ИКЦ „Гинэтика порядка“ для владельцев объектов недвижимости мы проводим различные бесплатные тематические консультации, вебинары и круглые столы», — заключил руководитель Госинспекции.