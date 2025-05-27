Блокировка средств после продажи квартиры: трудно учесть интересы всех сторон

Инициативы, связанные с заморозкой средств после продажи недвижимости в целях борьбы с мошенничеством, звучат не первый раз, но дальнейшее развитие они не получают, так как у подобных блокировок есть своя негативная сторона. В частности, такой подход может негативно повлиять на вторичный рынок недвижимости, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Один из таких негативных моментов заключается в том, что на рынке вторичного жилья 2/3 сделок являются альтернативными, то есть, продавец не только продает свою недвижимость, а одновременно с этим покупает другое жилье. И таких цепочек в альтернативных сделках может быть много, говорит эксперт. На практике периодически проходят сделки, когда в цепочке участвует по 3-4 и более квартир, а значит, есть несколько продавцов и покупателей. При этом деньги с продажи одной квартиры являются средствами, которые направляются на покупку следующей квартиры, а иногда, когда в цепочке участвует несколько сделок купли-продажи, то средства передаются «по цепочке».

«В данном случае будут страдать многие добросовестные продавцы на вторичном рынке недвижимости, так как, к примеру, если в цепочке участвует 4 квартиры и после каждой сделки купли-продажи деньги будут замораживаться на счетах на неделю, то последний участник «цепочки» получит деньги спустя месяц, при этом не факт, что продавец, который был готов продать квартиру ему, будет ждать столько времени», — отмечает эксперт.

А если участник такой «цепочки» в итоге хочет купить новостройку, а при этом ему надо будет 1-2 месяца ждать получение средств после продажи своей квартиры, то застройщик его ждать уже не будет, а соответственно высока вероятность, что желаемая квартира уйдет другому, более «быстрому», покупателю или подорожает, уверен Чурилов.

«Сложно учесть интересы всех участников рынка»

Если избегать заморозки средств в том случае, когда получаемые деньги идут на покупку другой недвижимости, то этот законопроект будет более приемлем для участников рынка. Но тогда надо будет продумать, кто будет следить за такими сделками, кому надо направить подтверждающие документы, какие это документы и т. д., добавляет эксперт

«Но при этом все равно останутся недовольные, так как одни продают недвижимость, чтобы уехать за границу, другие на вырученные деньги покупают транспортные средства, третьи используют полученные деньги в качестве оборотных средств для бизнеса, и далеко не у всех есть возможность ждать неделю и более, пока наконец-то можно будет воспользоваться своими деньгами. В итоге крайне сложно учесть интересы всех участников рынка», — резюмирует Чурилов.

Ранее стало известно об инициативе депутатов Госдумы блокировать средства от продажи квартиры на семь дней, чтобы защитить граждан от мошенников.