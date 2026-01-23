Библиотеку Левобережья в Дубне капитально отремонтируют в 2026 году

Библиотека Левобережья в Дубне войдет в областную программу модернизации и будет капитально обновлена в 2026 году. На ремонт выделят средства из городского и областного бюджетов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Библиотека Левобережья в Дубне станет одним из современных культурных и просветительских центров благодаря участию в областной программе модернизации центральных библиотек. В 2026 году здесь обновят одно из крыльев площадью 400 кв. метров, второе было отремонтировано ранее. Общая площадь библиотеки составляет 1125 кв. метров.

Проект поддержал глава Дубны Максим Тихомиров. Финансирование ремонта обеспечат городской и областной бюджеты: по 10 миллионов рублей выделят из каждого источника. Программа по созданию модельных библиотек стартовала в 2024 году.

В ходе ремонта преобразят читальный зал, холл, лекционный зал и класс робототехники. Пространство будет зонировано, появятся места для мероприятий и самостоятельной работы, в холле обустроят кофейную зону и зону отдыха. В библиотеку закупят новое оборудование, включая компьютеры, оргтехнику, звуковые и световые приборы, а также новую мебель.

Дизайн-проект и визуализация будут готовы в феврале, завершить ремонт планируют к концу года. Глава города отметил, что библиотека востребована у жителей всех возрастов и должна стать современным и комфортным пространством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.