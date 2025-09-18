Барный скандал: в Петербурге заведение выгнали с 1 этажа жилого дома

В Петербурге жители через суд добились выселения бара из их дома

В суде Санкт-Петербурга товарищество собственников жилья дома № 1 по улице Рубинштейна добилось выселения бара, который занимает первый этаж дома, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В начале 2000-х годов владелец одного из коммерческих помещений, находящихся в доме номер 11 по улице Рубинштейна, демонтировал фрагмент фасада, дабы трансформировать оконный проем в дверной, возвел крыльцо с двумя ступенями и заблокировал проход к лестничной площадке.

Все работы, как подтвердил Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, были выполнены согласно проекту одной из городских мастерских в строгом соответствии с планом. Экс-квартира была официально переведена в статус коммерческой недвижимости и поставлена на кадастровый учет в 2009 году. В 2021 году данное помещение приобретено ресторатором Николаем А.

Согласно заявлению жильцов, из-за крыльца дома тротуар стал уже, что создает неудобства для пешеходов с детскими колясками. Собственник, проводя ремонт и замуровывая старый вход, вероятно, расширил свою жилплощадь, захватив часть лестничной площадки. Важно отметить, что на работы, затрагивающие водопровод, канализацию и электросети, согласие жильцов получено не было.