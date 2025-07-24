Багреева: спорткомплекс в Некрасовке передают в аренду частному инвестору

Власти Москвы передали спортивный комплекс, расположенный в районе Некрасовка, в долгосрочную аренду частному инвестору. Срок аренды составляет 25 лет с обязательным условием сохранения спортивной направленности объекта, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что передача комплекса в аренду осуществляется в рамках программы повышения эффективности управления городскими спортивными объектами, действующей в столице с 2023 года.

«Арендатор в течение 25 лет обязан использовать эту площадку по назначению, но имеет право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, а также предоставлять сопутствующие сервисы, но не более чем на четверти общей площади», — отметила Мария Багреева.

В аренду по льготным условиям переходит трехэтажное здание по адресу: ул. Сочинская, д. 1, площадью 3014,3 кв. м.

Параллельно продолжается прием заявок на аренду аквастудии «На Береговой» в районе Покровское-Стрешнево. Объект включает 3 бассейна общей площадью около 2 тыс. кв. м и расположен по адресу: ул. Береговая, д. 4, корп. 10.

Программа по оптимизации управления городскими спортивными объектами реализуется совместно Департаментом экономической политики и развития и Департаментом спорта Москвы. Арендная плата определяется по результатам открытых аукционов: стартовая ставка для спортивных помещений составляет 5 тыс. рублей с НДС за квадратный метр в год, для остальных площадей — 1 рубль в год. Договоры предусматривают ежегодную индексацию арендной платы в соответствии с уровнем инфляции.

С 2023 по 2024 год в долгосрочную аренду частным инвесторам уже передано 10 спортивных объектов, включая спорткомплексы, теннисный корт и манеж.