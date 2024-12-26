Мария Багреева: Москва передала в аренду частным инвесторам 10 спортобъектов

Столицей за 2 года было передано в долгосрочную аренду частным компаниям 10 спортивных объектов, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Объекты были переданы в целях модернизации спортивно-оздоровительной инфраструктуры. Известно, что среди них есть манеж, теннисный корт, а также различные спорткомплексы.

«Девять из десяти договоров заключены в рамках программы передачи объектов массового спорта в аренду частным операторам, которая реализуется в Москве с прошлого года. Инвесторы в течение 25 лет обязаны использовать их по целевому назначению. Они имеют право самостоятельно определять перечень самых востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, а также предоставлять сопутствующие платные сервисы, но не более чем на четверти общей площади. Еще один объект город передал в аренду на 15 лет частному инвестору вне этой программы», — заявила Багреева.

Таким образом, в рамках программы 5 объектов были переданы в аренду в прошлом году, а еще 4 — в текущем. Это теннисный корт на ул. Паустовского, д. 4А, 5 многопрофильных спорткомплексов по адресам: ул. Мосфильмовская, д. 41, к. 2; ул. Касаткина, д. 19; ул. Берзарина, д. 19 к. 1, Зеленоград к. 317А/1 и Зеленоград, проезд 474/3, стр. 1; спортзал на ул. Новочеремушкинская, д. 34, к. 2, а также 2 площадки для организации спортивных секций: на ул. Матвеевская, д. 36 и в Юрловском проезде, д. 6.

Вне программы город передал в аренду частному инвестору на 15 лет манеж по адресу: Олонецкий проезд, д. 5. Он был переоборудован в спортивный комплекс с крытым ледовым полем и открылся для посетителей в сентябре текущего года.

Размер арендной платы за полученные объекты становится известным по итогам открытых аукционов на электронной площадке «Росэлторг».