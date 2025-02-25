Автовокзал маршрутов дальнего следования в Котельниках достроен на 56%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства автовокзала маршрутов дальнего следования в городском округе Котельники. Застройщиком выступает компания «Омега», взявшая за основу проект аналогичного вокзала в Бронницах, сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день объект готов примерно на 56%. Строители выполняют отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и фасадов.

В вокзал предусмотрены три основных и два служебных входа. Для повышения уровня безопасности на входе будут установлены арочные металлодетекторы и интроскопы, позволяющие обнаружить предметы, запрещенные к перевозке.

В двухэтажном здании площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров предусмотрены терминалы для продажи билетов, просторный зал ожидания на 75 мест с панорамными окнами, автоматические камеры хранения, а также различные торговые, служебные и технические помещения. Помимо этого, планируется открытие медицинского кабинета для оказания первой помощи, а также комнаты матери и ребенка.

Для отправления и прибытия рейсового транспорта будут работать шесть перронов. Они расположены вблизи от основного здания, обеспечивая короткий путь из зала ожидания прямо к автобусу. В зоне ожидания пассажиры смогут укрыться под навесами.

Завершить строительство планируют в третьем квартале 2025 года.

Новый автовокзал будет обслуживать 1,5 тыс. пассажиров ежедневно и станет важным транспортным узлом для междугородних и международных рейсов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.