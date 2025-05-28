Авито ввел статус «Суперхозяин» для арендодателей

Статус присваивается хостам, которые предоставляют гостям высокий уровень сервиса сразу по нескольким показателям. Для арендодателя получение такого статуса дает сразу несколько преимуществ. Его объявления выводятся в приоритетном порядке в поисковой выдаче, в режиме карты принадлежащие ему объекты выделяются фиолетовым цветом, а сам значок «Суперхозяин» привлекает больше внимания пользователей. В свою очередь у гостей такие объявления повышают доверие к бронированию конкретного варианта размещения.

Чтобы получить этот бейдж владельцам недвижимости необходимо соответствовать ряду условий, в том числе: их уровень сервиса в системе не опускается ниже 41%, рейтинг профиля и самого объекта размещения имеет оценку в 4,5 балла или выше, сами гости редко отменяют заявки на проживание, а арендодатель отвечает на входящие сообщения в рабочее время в течение часа.

«В настоящее время на Авито Путешествиях уже около 15% от всех квартир и домов сдаются „Суперхозяевами“ — это десятки тысяч объектов размещения, что говорит о стремлении многих арендодателей оказывать на площадке максимально высокий уровень сервиса. Мы решили поощрить тех, кто первыми получили этот статус и неустанно поддерживали его продолжительное время. „Суперхозяева“ могут получить наборы подарков с предметами интерьера, чтобы их объекты привлекали еще больше гостей и хороших отзывов», — сказала руководитель B2B-маркетинга Авито Путешествий Валерия Зима.

Больше всего объектов размещения от суперхозяев находится в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Четвертую строчку рейтинга занимает Татарстан, а пятое место делят между собой Калининградская область и Москва.