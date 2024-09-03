Аварийный жилой дом снесли в Павлово-Посадском округе

В Московской области в рамках работы по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий в рабочем поселке Большие Дворы Павлово-Посадского округа снесли аварийное здание индивидуального жилого дома № 1. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажный жилой дом — деревянный, общей площадью порядка 45 кв. м. Строение продолжительное время не эксплуатировалось и находилось в заброшенном состоянии. Кроме того, здание сильно пострадало во время пожара, обрушилась кровля, были повреждены основные элементы строительных конструкций. В результате постройка была признана аварийной и подлежащей сносу. В текущем месяце силами собственника были проведены работы по демонтажу, которые в настоящий момент полностью завершены. Территория свободна от застройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Освобожденный земельный участок собственник планирует использовать для индивидуального жилищного строительства.

Всего на территории Павлово-Посадского городского округа было выявлено 211 проблемных объекта. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 142 объекта, что составляет 67% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.