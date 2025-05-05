Аварийный многоквартирный дом начали сносить в Волоколамске

В Волоколамске начался снос многоквартирного дома № 12 на улице Березовой. Как продвигается снос трехэтажного здания, проверила глава Волоколамского округа Наталья Козлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дом № 12 на улице Березовой в Волоколамске был построен в 1966 году. В 2014 году он был признан аварийным, а к 2021 году полностью расселен. Каждой семье предоставили равноценное жилье, отвечающее современным стандартам комфорта и безопасности.

Работа по расселению и сносу аварийного жилья продолжается в Волоколамском округе. В планах — ликвидация еще нескольких подобных небезопасных объектов.

Это:

дом № 19 на улице Энтузиастов,

дом № 8 на улице Широкая,

дом № 13/1 на улице Сергачева в Волоколамске.

«Параллельно сносим дом № 9 на улице 50 лет Октября. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение по ликвидации ветхого и аварийного жилья. Расселенные дома, которые невозможно отремонтировать, подлежат демонтажу. Это трудоемкий и долговременный процесс. Работы должны закончить в конце мая», — рассказала Наталья Козлова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.