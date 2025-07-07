Архитектор: культурные традиции не должны сдерживать развитие Петербурга

Как отметил эксперт, явной особенностью Петербурга и местной архитектурной школы является тяготение к классике. Также город уникален изначальной продуманностью и жесткой планировочной структурой. Недавно был подтвержден исторический градостроительный документ — указ Петра I от 1715 года о строгом следовании утвержденным чертежам в отношении застройки города.

Другой важной традицией является акцентная высокая застройка, которая в свое время поддавалась критике. К таким постройкам относится Исаакиевский собор Огюста Монферрана, дом Зингера на Невском. Однако стоит помнить о том, что архитектура, как и любое другое искусство, зависит от вкусовых предпочтений.

На вопросы о том, какие проекты особенно важны, какие соответствуют культурному коду Петербурга, а какие нет, Соколову ответить сложно, так как ценность построенных объектов можно определиться только временем. Главной задачей архитектора является слежка за соответствием новых зданий городской среде и градостроительным нормам. В то же время, и традиции прошлых век не должны мешать развитию города, в связи с ростом населения и сменившимися запросами необходимо эти традиции видоизменять и приобщать к реальности.

«В сложившейся градостроительной системе есть институт общественных слушаний и обсуждений. Он в обязательном порядке применяется при утверждении Генерального плана, Правил землепользования и застройки и проектов планировки территории. Участвуя в слушаниях и обсуждениях, горожане включаются в процесс развития городской застройки», — заключил архитектор.