Арендные ставки на коммерческие помещения в России не увеличиваются

Начало делового сезона не привело к росту арендных ставок на коммерческую недвижимость в России. Арендаторы сконцентрировались на объектах со стабильным потоком посетителей, сообщает «Коммерсант» .

С 26 августа по 1 сентября показатель Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в столичных ТЦ увеличился на 3%, а Петербурге снизился на 1% .

По мнению аналитиков, посещаемость российских торговых центров снизилась из-за адаптации граждан к новым брендам. Собственники не могут увеличивать ставки, так как бюджет арендаторов ограничен.

Наибольшую активность на рынке коммерческой недвижимости проявляют операторы общепита, продуктовые сети, фитнес-клубы и детские развлекательные центры.

Ранее девелопер Антон Баталов заявил, что потенциал подорожания аренды квартир в крупных городах не исчерпан, а стоимость аренды продолжит расти и, вероятно, приблизится к среднему ипотечному платежу.